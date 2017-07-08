Antalya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden Muharrem Saylar (60) yönetimindeki 07 AFE 55 plakalı hafif ticari araç, Muzkent kavşağında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.