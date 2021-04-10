Antalya'da hacze giden iki avukatı darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da hacze giden iki avukatı darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da hacze giden iki avukatı darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hacze giden iki avukatı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hacze giden iki avukatı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'nde avukat Berkan Kırankaya ve Uğurcan Arslan, icra memuruyla bir işletmeye hacze gitti.

Haciz işlemini bildiren avukatlar ve işletme yetkilileri arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda avukat Arslan, aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken avukat Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avukatları darbettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbet sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Barosu yaptığı açıklamada, olayın ardından hem adli hem de hastane sürecinde meslektaşlarının yanında olduklarını, avukatlara saldıranlarla yargı önünde hesaplaşacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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