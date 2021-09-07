Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Antalya'da 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını otomobilde bırakarak define aramaya gittikleri öne sürülen 2 kişi, mahsur kaldıkları Güver Uçurumu'ndan kurtarıldı.

Antalya'da 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını otomobilde bırakarak define aramaya gittikleri öne sürülen 2 kişi, mahsur kaldıkları Güver Uçurumu'ndan kurtarıldı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ferhat İ. ve Ahmet D, Güver Uçurumu'nda kaybolduklarını bildirdi.

Yardım isteyen kişiler, yanlarındaki 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da yaklaşık 9 saattir bir miktar gıda ve içecekle otomobilde kendilerini beklediklerini belirtti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri, önce otomobildeki çocukları kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

UMKE'ye ait termal kameralı drone ile yaklaşık 14 saat süren arama çalışmalarının ardından 2 kişinin sarp bölgede mahsur kaldıkları belirlendi.

Uçuruma iplerle inen UMKE görevlileri, mahsur kalan 2 kişiyi yukarı çekmeyi başardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişinin bölgeye define aramak için geldikleri ileri sürüldü.

Uçurum bölgesine girdikleri ve izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Ali Öztürk Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:30:47. #1.14#

title