Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanması sürüyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'da çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanması sürüyor.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mevlüt K, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Öldürülen Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, sanığa tepki göstererek, "Oğlum çok efendiydi, oğlumu planlayarak öldürdün. Oğlumu neden öldürdün, 6 çocuğu neden yetim bıraktın?" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Mevlüt K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs 2021'de silahla yaralanmış olarak bulunan Hakan Ökten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın şüphelisi Mevlüt K, saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Başka bir cinayetten dolayı cezaevinden şartlı tahliyeyle çıktığı belirlenen Mevlüt K. tutuklanmıştı.

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title