Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almadan çalışan otellere ceza uygulanacak
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Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almadan çalışan otellere ceza uygulanacak

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, zorunlu oldukları halde "Güvenli Turizm Sertifikası" bulunmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetlerine son verilmesi kararı alındı.

Antalya'da
02.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:21

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, zorunlu oldukları halde "Güvenli Turizm Sertifikası" bulunmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetlerine son verilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni kararları görüşmek üzere toplandı.

"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgeye eklenen "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde yer alan hususlara göre değerlendirmelerde bulunuldu.

Sertifikanın 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Kurulda, alınan kararlar şöyle:

"Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı alabilmeleri için 15 Temmuz 2020'ye kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekiyor. 'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilecek."

Kaynak: AA

Manşet

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