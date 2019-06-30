Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında rekor

Antalya'ya haziranda gelen günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Haziran'da 85 bin 205 ve 22 Haziran'da 86 bin 308 kişiyle ayın günlük ziyaretçi rekorlarının kırıldığını anımsattı.

Antalya'ya dün gelen yolcu sayısının ise 90 bin 989 olduğunu belirten Karaloğlu, "Allah huzurumuzu, bereketimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA