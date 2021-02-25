Güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken, bazıları yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Vatandaşlardan İbrahim Doğan, havanın çok güzel olmasını fırsat bilip, Konyaaltı sahilinde güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Plajlarda sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlar ise dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden