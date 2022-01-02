Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu - Haberler
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Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da yılın ilk hafta sonunda etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da yılın ilk hafta sonunda etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Birçok kent sakini ve turist, denizde yüzerek bahardan kalma sıcak havanın keyfini çıkardı.

Güneşli hava dolayısıyla parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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