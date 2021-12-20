Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - Haberler
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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Yurdun birçok yerinde kar etkili olurken sıcaklığın 17 derece olduğu Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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