Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, deniz kenarında vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, deniz kenarında vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, deniz kenarında güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Plajlarda sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlar olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden