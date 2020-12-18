Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
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Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

18.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:30

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentte havanın 19, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçülmesiyle Antalyalılar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Konyaaltı Plajı'ndaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenenlerin bazıları da denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşların ve turistlerin sahil bandında spor yaptığı, bisiklet sürdüğü ve yürüyüş yaptığı görüldü.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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