Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi

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Antalya'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da vakitlerini dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara ve Sarısu sahillerinde geçirdi.

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden