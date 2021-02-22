Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi
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Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi

22.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:37

Antalya'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da vakitlerini dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara ve Sarısu sahillerinde geçirdi.

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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