ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra, manzaranın tadını çıkaranlarla doldu.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller vatandaşlarla dolup taştı. Konyaaltı plajında dalgalara aldırış etmeyip denize girenlerin yanı sıra, manzarayı izlemek isteyenler sahili doldurdu. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Dalgaların oluşturduğu beyaz köpükler ise görsel şöleni arttırdı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra yürüyüş yolları dolup taştı. Kimileri de bisiklete binip koşarak spor yaptı.

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Meteoroloji'den 2 bölge için kar yağışı uyarısı

 Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title