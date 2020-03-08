Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
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Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfiANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı.

08.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:05
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

ANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı. Güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Turizm kenti Antalya'nın en yoğun plajlarından Konyaaltı Plajı kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve tatilciler, sahilde masa açıp güzel havanın keyfini çıkardı. Çocuklar kumlarda oynarken, bazıları büyükleri ile birlikte denize girdi. Bir grup genç de gün boyu kayalıkların üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Seyir terasında sahile doğru selfie çekerek anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, mart güneşinin tadını çıkardı.

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

Kaynak: DHA

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Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

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