Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da güneşli havada deniz keyfi - Haber
Akdeniz, Güneşli, Antalya, Güncel

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

ANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı.

08.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:56
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

ANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı. Güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Turizm kenti Antalya'nın en yoğun plajlarından Konyaaltı Plajı, kış aylarında kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve tatilciler, sahilde güzel havanın keyfini çıkardı. Çocuklardan bazıları kumda oynarken, bazıları ise büyükleri ile birlikte denize girdi. Bir grup genç de gün boyu kayalıkların üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Seyir terasında sahile doğru selfie çekerek anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, mart güneşinin tadını çıkardı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Demet Akalın Alpaslan Özmol Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao İrfan Can Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Antalya'da güneşli havada deniz keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:41:00. #1.14#