Antalya'da Güneş Tarlasının Kapasitesi Artırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince çiftçiye sulama suyunda enerji desteği sağlamak amacıyla Döşemealtı ilçesinde yapılan güneş tarlasından elektrik üretim kapasitesi 5 megavata yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesinde faaliyete geçirilen 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santraline ek olarak 3 megavatlık yeni bir güneş tarlası daha kuruldu.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen ikinci etap güneş enerji santralinde, 11 bin 594 güneş panelinin montajı tamamlandı. Bu ay içinde faaliyete geçmesi planlanan santral ile toplamda 5 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devreye alınacak.

Güneş tarlasının ilk etabı sayesinde bugüne kadar 39 sulama kooperatifine kayıtlı 8 bin 164 çiftçiye 7 milyon 82 bin liralık enerji desteği sağlandı. Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden olan elektrik giderlerinin, Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından bedelsiz olarak karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA