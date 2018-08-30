Antalya'da Güneş Gözlüğü Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 bin 863 adet gümrüksüz olarak ülkeye kaçak yollardan sokulmuş güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı şüphelilerin ikamet, depo ve araçlarında yaptıkları aramalarda piyasa değeri 275 bin lira olan 5 bin 863 adet, kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen güneş gözlüğü buldu.

Olayla ilgili B.Ö. ve F.S, gözaltına alındı.