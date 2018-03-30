Antalya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu
Antalya'da 67 bin 56 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildiği bildirildi.
Antalya'da 67 bin 56 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Alanya ilçesindeki iki depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 67 bin 56 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin yaz aylarında Antalya ve Muğla'nın turizm merkezlerinde satışa sunulacağı öğrenildi.
Gözaltına alınan depo sahibi N.B. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.