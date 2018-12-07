Antalya'da Güneş Enerjisi Çiftçinin Yüzünü Güldürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye elektrik desteği sağlayacak 3. Etap Güneş Enerji Santrali çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek 3. Etap Güneş Enerji Santrali, diğer iki santralin yanında 46 bin metrekare alan üzerine kurulacak.

Santralin gelecek yılın şubatında tamamlanması planlanıyor.

Üç megavatlık yeni santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesinin üretim kapasitesi 5 megavata yükselecek. Kentte tarımsal sulamada yıllık 5 megavat elektrik üreten 39 sulama kooperatifindeki 7 bin 429 çiftçi, sulamada kullandığı elektriğe ücret ödemeyecek.

Öte yandan üretime geçen santrallerden elde edilen enerjiyle Antalya'daki sulama kooperatiflerine iki yılda 4 milyon 630 bin lira destek sağlandı.