ANTALYA'DA GÜNEŞ AÇTI, SAHİL HAREKETLENDİ

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - TURİZM kenti Antalya'da aralıklarla etkili olan yağış, yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşi fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı sahilini doldurdu.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı Antalya'da çocuklar Konyaaltı sahilinde denize taş atarak eğlendi, yetişkinler manzaranın tadını çıkardı. Dalgaların görsel şölen oluşturduğu sahilde güneşlenenler, zaman zaman denize girdi. Kimileri ise sosyal medya hesaplarında paylaşmak için fotoğraf çekimi yaptı. Açılır kapanır sandalye ve masalarını sahilde açan Antalyalılar ise yanlarında getirdikleri kahve ve çaylarını yudumlayarak günün keyfini çıkardı.

Tatil için Rusya'dan Antalya'ya gelen Nina Krovejeinka, tripota taktığı fotoğraf makinesine uzun süre poz verdi. Krovejeinka, "Bir hafta tatil yapacağım. Otelimin balkonundan manzaranın güzelliği beni çok etkiledi. Sahile inip fotoğraf çekimi yapmak istedim" dedi.