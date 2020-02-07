Antalya'da gümrük kaçağı bir ton 250 kilogram protein tozu ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı bir ton 250 kilogram protein tozu bulundu.
07.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:38
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı bir ton 250 kilogram protein tozu bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesi sahilindeki iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada gümrük kaçağı bir ton 250 kilogram protein tozu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA