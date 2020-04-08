Antalya'da güldüren kaykay görüntüsü Antalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı.

Antalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yapan genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, Arif, çok yola çıkma oğlum diye uyar6an baba, o anları kaydediyordu. Nasıl baba sürebiliyor muyum diyen oğlunu, Evet evet bayağı alıştın! diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sokağa gelen polisten kaçan genç, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: DHA