ANTALYA'DA GÖRÜŞ MESAFESİ 40 KİLOMETREYİ GEÇTİ
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ANTALYA'DA GÖRÜŞ MESAFESİ 40 KİLOMETREYİ GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da, yüzde 30'un altına düşen düşük nem oranından dolayı görüş açısı 40 kilometreye ulaştı.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da, yüzde 30'un altına düşen düşük nem oranından dolayı görüş açısı 40 kilometreye ulaştı. Kenti kuş bakışı gören Tünektepe'den bakıldığında Beydağları'nın görkemli zirveleri objektiflere yansıdı. Konyaaltı sahili, tam kapanmadan dolayı boş görüntü sergilese de kilometrelerce uzunlukta şehri gerdanlık gibi sardı.

Antalya'da, yüzde 30'un altına düşen nem ile beraber ortaya çıkan poyraz nedeniyle görüş mesafesi 40 kilometreye kadar uzadı. Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Tünektepe'nin zirvesinden, şehir pırıl pırıl görüldü. Falezlerin üzerinde uzanıp giden Lara bölgesi Kundu'ya kadar gözle seçilecek şekilde ortaya çıktı. Aynı zamanda, Antalya-Konya arasındaki Toroslar'ın uzantısı Beydağları da açık görüş nedeniyle tüm görkemini sergiledi. Konyaaltı sahili, düşük nemde baştan sona görüntülendi. Antalya körfezini, şehir merkezinden ayıran sahil, beyaz inci gerdanlığı andırdı.

ANTALYA'DA GÖRÜŞ MESAFESİ 40 KİLOMETREYİ GEÇTİ
ANTALYA'DA GÖRÜŞ MESAFESİ 40 KİLOMETREYİ GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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