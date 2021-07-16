Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
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Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti Yan yolda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti

Yan yolda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaralı motosikletlilerden birinin kardeşi tesadüfen olay yerinden geçince, ilk müdahaleyi de o yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. 07 BDS 60 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Halil İbrahim Özarslan ile Engin Mengi idaresindeki 34 DTF 154 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çarpışma sonucu iki sürücü farklı yönlere savruldu. Diğer sürücülerde kazazedelerin yardımına geldi. Yardıma gelenlerden Ahmet Mengi, yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü. Ağabeyine ambulans gelene yardım eden ilk müdahaleyi yapan Ahmet Mengi, hem şaşkınlık hem üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen iki ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri de başka bir kazaya neden olmamak için trafiği başka bir yola verdi. Yaralıları mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Yaralı olan ağabeyine yardım eden Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken Otomobilimi sağa çekip hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım" diye konuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti
Son dakika haberleri: Antalya'da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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