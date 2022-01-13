Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları - Haberler
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Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sokaktaki kedi evini çalan adam ile lüks bir sitede balkonda bulunan ahşap koltuğu çalan kadının cesareti izleyenlere 'pes artık' dedirtti.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sokaktaki kedi evini çalan adam ile lüks bir sitede balkonda bulunan ahşap koltuğu çalan kadının cesareti izleyenlere 'pes artık' dedirtti.

İlk olay Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa sokak hayvanları için bırakılan kedi evini gözüne kestiren bir hırsız, gecenin karanlığından faydalanarak evi çalmak istedi. Bu sırada korkan kediler sağa sola kaçıştı. Önce evi kucaklayarak götürmek isteyen ancak ağır olduğu için taşıyamayan şahıs, daha sonra kedi evini kaldırım üzerinde sürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Diğer olay ise aynı ilçede Lara Yolu üzerinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Yanlarında kağıt toplamak için kullanılan 'çek çek' diye tabir edilen araç bulunan 2 kadın, bir dairenin balkonunda bulunan ahşap koltuğu gözüne kestirdi. Kadınlardan birisi bahçeye girerek balkonda bulunan koltuğu omuzlayıp hızla olay yerinden kaçtı.

Her iki olay da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyenler 'pes artık' yorumunda bulundu. - ANTALYA

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

Antalya'da görenlere 'pes' dedirten hırsızlık anları

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