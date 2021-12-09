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Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'na 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü katıldı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'na 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü katıldı.

Belek turizm merkezindeki bir tesiste bu yıl 22'ncisi yapılan Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü yer aldı. 3 gün sürecek turnuvada sporcular, 54 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvaya Türkiye'den, aralarında Ali Altuntaş, Taner Yamaç'ın yer aldığı profesyonel sporcuların yanı sıra, Yasin Akkanat, Birol Uygurlu gibi amatör golfçüler yer alıyor.

Turnuva hakkında bilgi veren Golf- Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, şunları söyledi:

"Turnuvanın formatı 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Amatörler genellikle iş insanları. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin Euro ödülün sahibi olacak. Dereceye giren golfçülere 1 haftalık konaklama ile uçak bileti ödülü var. Turnuvada toplamda ise 78 bin Euro ödül dağıtılacak."

Turnuva, 11 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle sona erecek.

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

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Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor Haberleri

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