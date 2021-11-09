Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı - Haberler
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Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez İlçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendi. Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Antalya'da tedirgin eden görüntü! Bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü

Antalya'da tedirgin eden görüntü! Bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
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