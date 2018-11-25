Antalya'da Gökyüzünde Renk Cümbüşü

ANTALYA'da gün batımında ortaya çıkan görüntü görenleri hayran bıraktı.

Antalya'da son günlerde gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar akşam saatlerinde güzel bir görüntü oluşturdu. Beydağları'nın arkasında batan güneş, şehrin üzerindeki bulutları kırmızıya bürüdü. Gökyüzünde oluşan seyrine doyumsuz görüntüyü dakikalarca izleyenler, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Bulutların arasından süzülen ışık huzmesi ise görüntüye ayrı bir güzellik kattı.

- Antalya