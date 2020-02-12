Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

12.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:08
Antalya'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

merkezli düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yurt dışına kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla İstanbul'da 3, Ankara'da ise 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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