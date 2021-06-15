Antalya'da gizemli taşın sırrını polis aydınlattı
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Antalya'da gizemli taşın sırrını polis aydınlattı

Antalya'da gizemli taşın sırrını polis aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kız çocuğunun, taş üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi Adana'da gözaltına aldı.

Antalya'da bir kız çocuğunun, taş üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi Adana'da gözaltına aldı.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazısını gördü. Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin (55) cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi.

H.E.'nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana'ya taşındığını öğrendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan şahsın polis karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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