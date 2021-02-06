Antalya'da gittiği güzellik merkezlerinde cildine zarar verildiğini iddia eden kadın, şikayetçi oldu

Antalya'da 42 yaşındaki Aslı İlhan, gittiği iki ayrı cilt bakım ve güzellik merkezinde yapılan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

Antalya'da 42 yaşındaki Aslı İlhan, gittiği iki ayrı cilt bakım ve güzellik merkezinde yapılan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada reklamlarında rastladığı bir cilt bakımı ve güzellik salonuna bilgi almak için gittiğini, kendisine verilen bilgilere güvenerek yüzüne işlem yaptırdığını söyledi.

İşlem sırasında yüzünde yanma ve acı hissi oluştuğunu anlatan İlhan, bunun üzerine işlemin sonlandırıldığını kaydetti.

Yüzünün şiştiğini ve yanık izleri oluştuğunu ileri süren İlhan, bir süre yanık kremi kullandığını belirtti. İzlerden kurtulmak için ikinci bir merkeze başvurduğunu aktaran İlhan, şunları söyledi:

"İlk merkezde mağdur olduğumu, bu sorundan kurtulmak istediğimi ilettim. Sadece göz çevreme işlem yapılmasını istememe rağmen, tüm yüze işlem yapılmasının daha verimli olacağını anlattılar. Burada da cildim çok fazla yandı. Daha sonra gittiğim uzman doktor tarafından bana 'Cihazı kullanan kişi çok yüksek ayarda işlem yaptığı için cildiniz yanmış.' dedi."

İlhan, uzman hekimin kendisine hemen bir işlem yapılamayacağı, bir süre beklemesi gerektiği ve bu süreçte de yanık kremi kullanmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bu süreçte aradığı her iki merkezin yetkililerinin de kendisine "geçecek", "iyileşecek", "geçince eskisinden daha iyi olacak" gibi cevaplar verdiğini ifade eden İlhan, ancak yüzünde geçmeyen izler kaldığını ileri sürdü.

Merkezlerin sosyal medya hesaplarının çok fazla kişi tarafından takip edilmesinin ve fotoğrafların çok kişi tarafından beğenilmesinin kendisine güven verdiğini ifade eden İlhan, "Yaptırdığım işlemlere 6 bin lira gibi yüksek bir para ödedim. İyi bir sonuç alamadığım gibi yüzüm eskisinden daha kötü bir duruma geldi. Bu süreçte hem maddi hem de psikolojik olarak yıprandım." diye konuştu.

Kendisinin işlem yapılmadan önceki fotoğraflarının merkezin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, başarılı bir iş yapılmış gibi reklam yapıldığını iddia eden İlhan, başkaları mağdur olmaması için polise gidip, iki merkez hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş