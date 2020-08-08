Antalya'da girdiği kanalda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
08.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:04
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.
Çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçların yanı sıra AKUT da destek verdi.
Çalışmaları, Andariman'ın yakınları da takip ediyor.
Antalya'da Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman (17) kaybolmuştu.
Kaynak: AA