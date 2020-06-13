Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Yan yatarak su"ru"klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı. Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.

13.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:59

Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yan yatarak su"ru"klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı.

ANTALYA - Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta meydana geldi. Edinilen bilgiye go"re, Antalya'dan Kas¸ istikametine giden Salih Tas¸ yo"netimindeki 07 AIP 766 plakalı gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyon, su"ru"cu"su"nu"n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta devrildi. Yan yatarak su"ru"klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı. Arac¸, yol kenarındaki dagˆlık alana c¸arparak durdu.

Kaza yerine gelen sagˆlık ekiplerince ilk mu"dahalesi yapılan su"ru"cu"nu"n yaralandıgˆı belirlendi. Kamyon s¸ofo"ru" Salih Tas¸, Kas¸ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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