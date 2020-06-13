Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.
Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyonun devrildigˆi kazada 1 kis¸i yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta meydana geldi. Edinilen bilgiye go"re, Antalya'dan Kas¸ istikametine giden Salih Tas¸ (65) yo"netimindeki 07 AIP 766 plakalı gıda ve ihtiyac¸ malzemeleri yu"klu" kamyon, su"ru"cu"su"nu"n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilc¸e giris¸indeki kavs¸akta devrildi. Yan yatarak su"ru"klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı. Arac¸, yol kenarındaki dagˆlık alana c¸arparak durdu.
Kaza yerine gelen sagˆlık ekiplerince ilk mu"dahalesi yapılan su"ru"cu"nu"n yaralandıgˆı belirlendi. Kamyon s¸ofo"ru" Salih Tas¸, Kas¸ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. - ANTALYA
Kaynak: İHA