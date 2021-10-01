Antalya'da gıda denetimi - Haberler
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Antalya'da gıda denetimi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da gıda denetimi

Antalya'da bozulmuş gıdaların ticaretini yapanlara yönelik denetim yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bozulmuş gıdaların ticaretini yapanlara yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda etiketsiz ve faturasız olarak gıda üretimi ve satışının yapıldığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoya yaptığı baskında, 2732 kilogram biber salçası, 1960 kilogram salatalık turşusu, 2270 kilogram domates salçası, 610 kilogram lahana turşusu olmak üzere yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine el koyarak imha işlemi gerçekleştirilmek üzere ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, gıda denetimlerine hızla devam edileceği bildirildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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