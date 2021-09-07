Antalya'da geri manevra yapan midibüs iş yerine girdi
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Antalya'da geri manevra yapan midibüs iş yerine girdi

Antalya'da geri manevra yapan midibüs iş yerine girdi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan midibüs bir iş yerine girerek hasara yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan midibüs bir iş yerine girerek hasara yol açtı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Çınaraltı mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen midibüs, geri manevra yaparken saatçi dükkanına girdi.

Dükkanın camları ve panjurları kırılırken, sürücü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan midibüsün iş yerine çarpması ve sürücünün kaza yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Bu arada, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Hüseyin Çelik, gazetecilere, sabah saat 6.30'da yaşanan kazanın güvenlik kamerasınca kaydedildiğini söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren Çelik, "Midibüsün freni mi boşaldı, yoksa şoförü uykusuz muydu bilemiyorum. İş yerimizin içine girmiş. Büyük hasarımız var ama bizi üzen sürücünün kazadan sonra kaçıp gitmesi. Şoför iş yerimize çarptıktan sonra durup bakmıyor. İnsana mı, hayvana mı çarptı? Neye çarptığına bakmadan aracı çalıştırıp gidiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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