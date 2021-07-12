Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi...

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı

Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi tarafından darp edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Öfkeli gençler uzun sür sakinleştirmek mümkün olmadı

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kaleiçi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Eğlence mekanlarıyla ünlü Kaleiçi'nde gençlerden bir kişi iddiaya göre silahla havaya ateş etti ve ardından kaçtı. Bu sırada 4 genç, bir genci ortalarına alarak yumruk ve tekmelerle tartaklamaya başladı. Kavga anıdan o sırada yerde bulunan bir kişiye yardım etmeye çalışan bir genç kız da, kavga edenlerin üstüne gelmesi sonucu altlarında kaldı.

Tüm bu olanlar çevredeki yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde yaşanırken, darp edilen gencin kaçmasıyla kavga son buldu.

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası
1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı
Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:28:41. #1.14#

title