Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğluna müebbet hapis istendi

Antalya'da 20 yaşındaki genci darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya'da 20 yaşındaki genci darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Çektiği videoları "Ares" takma adıyla sosyal medyada paylaşan ve çok sayıda takipçisi olduğu için "sosyal medya fenomeni" olarak nitelendirilen Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri öne sürülen baba Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E'nin (25) Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamalarına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, mütalaasında, olayı özetleyerek sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanıklar hakkında tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şeyhmus Özdemir (20), ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan baba ve oğlu tutuklanmıştı.

Özdemir, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti. Tutuklu sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam