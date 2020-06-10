Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğluna müebbet hapis istemi
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Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğluna müebbet hapis istemi

Antalya'da 20 yaşındaki genci darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'da genci darbederek öldürdükleri iddia edilen baba ve oğluna müebbet hapis istemi
10.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:34

Antalya'da 20 yaşındaki genci darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğlu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çektiği videoları "Ares" takma adıyla sosyal medyada paylaşan ve çok sayıda takipçisi olduğu için "sosyal medya fenomeni" olarak nitelendirilen Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri öne sürülen baba V.E. (47) ile oğlu K.O.E. (25) hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların kendini "sosyal medya uzmanı" olarak tanıtıp Özdemir ile buluşma ayarladıkları vurgulanan iddianamede, sanıkların daha sonra yemek yeme bahanesiyle maktulü araca bindirerek ormanlık alana götürerek darbettikleri öne sürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık V.E, Özdemir'in kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğu ve şantaj yaptığını öne sürdü.

"Ares Özdemir" olarak bildikleri maktule kendilerini reklamcı olarak tanıtarak iş görüşmesi yapmak için buluşma teklifinde bulunduklarını anlatan V.E, buluşmada Özdemir'i küfür etmesi ve üzerine saldırması nedeniyle darbettiğini ileri sürdü.

İddianamede sanıkların, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şeyhmus Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan V.E. ve oğlu K.O.E. tutuklanmıştı.

Özdemir, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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