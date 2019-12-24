Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davası

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:52

Antalya'da ormanlık alanda darbettikleri 18 yaşındaki genç kızın parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K, tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Can Yörük, Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve tutuksuz sanıklar M.S'nin "özel hayatın gizliliği ihlal, yağmaya teşebbüs ve hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük ve S.D.K'nin tahliyelerine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, zorla ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin basında yer alması üzerine, Amina Sufiyeva (18), Yasin Kamay (22) ve Mehmet Can Yörük (20) gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA