Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi davası

Antalya'da 18 yaşındaki genç kızı, ormanlık alanda darbedip parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük sanık S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Amine Sufiyeva, mağdura sadece tokat ve tekme attığını, bunun dışındaki tüm suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Yasin Kamay ise herhangi bir gasp olayına karışmadığını, mağdura sadece tokat attığını savundu.

Yaklaşık bir yıllık asker olduğunu, üç aydır tutuklu bulunduğunu ifade eden sanıklardan Mehmet Can Yörük, tahliye talebinde bulundu.

Sadece darp olayına karıştığını öne süren sanık S.D.K ise "Yağma ve hürriyeti tahdit suçlarını işlemedim. Yaklaşık beş aydır tutukluyum. Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dava dosyasında yer alan görüntülerin dökümü yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, zorla ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntülerin basında yer alması üzerine, Amina Sufiyeva (18), Yasin Kamay (22) ve Mehmet Can Yörük (20) gözaltına alınmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA