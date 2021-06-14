Antalya'da genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Antalya'da genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç 'a (23), hafif ticari araçla çarparak ölümüne neden olan Hasan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasan K. idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, dün D-400 karayolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a çarpmış, genç kız olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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Antalya'da genç kıza çarpıp ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
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