Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi
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Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

22.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:47
Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobile pompalı tüfekle ateş ederek, 7 aylık bebeği bulunan genç kadının ölmesine ve sürücünün yaralanmasına neden olan sanık, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobile pompalı tüfekle ateş ederek, 7 aylık bebeği bulunan genç kadının ölmesine ve sürücünün yaralanmasına neden olan sanık, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Hasan Hüseyin Demir, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Demir, böyle bir olayın içerisinde olduğu için pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyledi.

Öldürme kastının olmadığını savunan sanık Demir, "Tüfek tamamen kazayla ateş aldı. Kimseye kasten ateş etmedim, ölenin ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Demir'i, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 10 yıl olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Manavgat ilçesinde 4 Eylül 2020'de seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı otomobile pompalı tüfekle ateş açılmış, arka koltukta oturan Rabia Çerçi göğsünden, sürücü ise kulağından yaralanmıştı. Sürücü Genç tarafından otomobille hastaneye götürülen, 7 aylık bir çocuk annesi Rabia Çerçi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Otomobile silahla ateş ettiği belirlenen Hasan Hüseyin Demir ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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