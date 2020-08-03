Antalya'da genç kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunması Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının birlikte yaşadığı kişinin evinden bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının birlikte yaşadığı kişinin evinden bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hatice Şimşek'in (30) Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan birlikte yaşadığı Gökhan Ç. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, olaydan bir gün önce Şimşek ile tartıştıklarını ve genç kadına şiddet uyguladığını kabul ettiği öğrenildi.

Gökhan Ç'nin, "Alkollüydüm, sabah kalktığımda öldüğünü fark ettim. Polise haber verdim, neden öldüğünü bilmiyorum." dediği kaydedildi.

Bu arada, Şimşek'in yakınları da Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri devam eden cenazeyi almak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşayan Gökhan Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i evde hareketsiz bulduğunu bildirmişti. Eve giden ekipler, vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, Gökhan Ç, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA