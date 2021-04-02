Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama
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Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini sosyal medyada paylaşan genç kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini sosyal medyada paylaşan genç kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini sosyal medyada fotoğraflarıyla paylaşan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ın bazı medya organlarında gündeme gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine gözaltına alınan B.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olayın şüpheli B.Y'nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile Avsallar Mahallesi'nde müşteki B.Y'yi zor kullanarak idaresindeki araca bindirmesiyle başladığını bildirdi.

Şüphelinin daha sonra müştekiyi araç içinde darbederek zorla alıkoyduğu betirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı müştekinin, cep telefonu kırılarak zarar verilmiştir. Ardından Konaklı Mahallesi'ne geldiklerinde B.Y. araçtan indirilmiş ve şüpheli de olay yerinden uzaklaşmıştır.

Müştekinin şikayeti üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınan şüpheli B.Y. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine yakalanan şüpheli hakkında, sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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