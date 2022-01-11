Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde oturan Kadir Aşğın, evde uyuyan eşi Hayriye Aşğın'ın hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aşğın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Epilepsi hastası ve 2 aylık bebeği olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hayriye Aşğın ve eşinin 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

 'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title