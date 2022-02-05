MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Genç anneye çocuğunun yanında kapkaç şoku... Kadının telefonunu çalan şahsın peşinden koştuğu anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir restoranda oturan genç annenin bir hafta önce satın aldığı cep telefonu, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Kadın şahsın peşinden koşsa da şahıs izini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Ali Çetin Kaya Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan bir restorana gelen bir çocuk annesi Elvan Uçtu (23), siparişini verdikten sonra masada çocuğu ile beklemeye başladı. Bu sırada kadının arkasında bulunan masaya oturan bir geç, bir süre sonra kalkarak lavaboya gitti. Şahıs çıktıktan sonra genç kızın yanına yaklaşarak bir anda elinde bulunan telefonu alarak kaçtı. Bunun üzerine şahsın peşinden önce kız, sonra ise restoran çalışanı koştu.

Şahıs bir süre sonra izini kaybettirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kadının ifadesine başvurdu. Polisler eşkal üzerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Olay anları ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Koştum ama yakalayamadım"

Görüntülerde şahsın önce oturduğu daha sonra lavabodan çıktıktan sonra telefonu alarak kaçtığı görüldü. Yaşadıklarını anlatan Elvan Uçtu, "Şahıs önce benim arkama oturdu. Benim takip etti. Çocuğuma işaret yaparak güldürmeye çalıştı. Telefon ile konuştuğum için lavaboya gitti. Ben telefonu o sırada kapattım. Anında gelerek alıp kaçtı. Koştum ama yakalayamadım. Abiler de koştu. Telefonu 1 hafta önce bin 200 TL'ye almıştım" sözlerine yerdi.