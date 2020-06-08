Antalya'da genç adam evinde ölü bulundu
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Antalya'da genç adam evinde ölü bulundu

Antalya'da 35 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da genç adam evinde ölü bulundu
08.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:20

Antalya'da 35 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1170. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U.'nun (35) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri Ali U.'nun yaşamını kaybettiğini tespit etti. Gencin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan Ali U.'nun cesedi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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