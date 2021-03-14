Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu

14.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:49

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya Limanı Serbest Bölge'deki bir gemi yapım atölyesinde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boya presinden kaynaklandığı iddia edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan hafif şekilde etkilenen personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

-İHA-

Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:55:05. #1.14#
title