Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı - Haberler

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Antalya'da gelinle damadın çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza uygulandı

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da gelinle damadın çevresinde

Antalya'da gelin ve damadın çevresinde araçla "drift" yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'da gelin ve damadın çevresinde araçla "drift" yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde gelin ve damadın çevresinde otomobille "drift" yapılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, sürücünün M.K. olduğunu tespit etti.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.K'ye 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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